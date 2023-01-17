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Зубанов Афанасий Михайлович

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Место рождения

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.01.1910

Дата смерти

08.04.1976

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1910

Отец: Зубанов Михаил Филиппович

Мать: Зубанова Феклинья Семёновна

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.09.1936

Дочь: Серафима Афанасьевна

Мать ребёнка: Зубанова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1938

Дочь: Галина Афанасьевна

Мать ребёнка: Зубанова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубанова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубанова Мария Ивановна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
08.04.1976
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