Зубанов Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.01.1910
Дата смерти08.04.1976
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1910
Рождение ребёнка
04.09.1936
Дочь: Серафима Афанасьевна
Мать ребёнка: Зубанова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1938
Дочь: Галина Афанасьевна
Мать ребёнка: Зубанова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубанова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубанова Мария Ивановна
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
08.04.1976