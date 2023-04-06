Климушкин Пётр Ильич
Место рождения
Дата рождения23.12.1869
Дата смертиПосле 18.10.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
26.12.1869
Бракосочетание
28.10.1889
Рождение ребёнка
07.07.1890
Сын: Климушкин Сергей Петрович
Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
17.07.1891
Дочь: Башкирова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
08.02.1894
Рождение ребёнка
01.11.1895
Сын: Климушкин Константин Петрович
Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
05.06.1898
Рождение ребёнка
24.04.1901
Рождение ребёнка
03.11.1903
Сын: Климушкин Михаил Петрович
Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
18.06.1907
Дочь: Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
29.01.1909
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
29.01.1909
Сын: Климушкин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
18.10.1913
Сын: Климушкин Сергей Петрович
Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 18.10.1913