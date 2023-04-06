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Климушкин Пётр Ильич

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.12.1869

Дата смерти

После 18.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.12.1869
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1889

Жена: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1890

Сын: Климушкин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1891

Дочь: Башкирова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1894

Сын: Климушкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Климушкин Константин Петрович

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1898

Сын: Климушкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1901

Сын: Климушкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Рождение ребёнка
03.11.1903

Сын: Климушкин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1907

Дочь: Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1909

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1909

Сын: Климушкин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Климушкин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Климушкина Ефросинья Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 18.10.1913
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