Мажаров Мансур Ромазанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1939
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939
Отец: Мажаров Ромазан
Мать: Марзия
Рождение ребёнка
08.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Расимя Мансуровна
Рождение ребёнка
27.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Расимя Мансуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Расимя Мансуровна
Смерть
1995