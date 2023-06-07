Мажаров Мансур Ромазанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМажаров Мансур Ромазанович

Мажаров Мансур Ромазанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1939

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939

Отец: Мажаров Ромазан

Мать: Марзия

Рождение ребёнка
08.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Расимя Мансуровна

Рождение ребёнка
27.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Расимя Мансуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расимя Мансуровна

Смерть
1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close