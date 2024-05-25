Аблязов Сагидулла Нагимуллович
Место рождения
Дата рождения22.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1927
Отец: Аблязов Нагимулла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблязова Роза Файзиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1952
Рождение ребёнка
01.01.1954
Рождение ребёнка
17.04.1956
Смерть
Неизвестно