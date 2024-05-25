Аблязов Сагидулла Нагимуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблязов Сагидулла Нагимуллович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1927

Отец: Аблязов Нагимулла

Мать: Аблязова Майсрур Исхаковна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблязова Роза Файзиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аблязова Роза Файзиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аблязова Роза Файзиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аблязова Роза Файзиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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