Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабуров Никифор

Мать: Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева (Соловьева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1979

Сын: Соловьев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Петрович

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