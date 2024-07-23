Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева (Соловьева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1979
Сын: Соловьев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Петрович