Иулиания Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1911
Сын: ЛапшинСынПодВопросом Александр Егорович
Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1913
Сын: ЛапшинСынПодВопросом Алексей Егорович
Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: (Лапшина) Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1917
Дочь: (Лапшина) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1917
Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич
Смерть
Неизвестно