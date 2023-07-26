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Иулиания Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1911

Сын: ЛапшинСынПодВопросом Александр Егорович

Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1913

Сын: ЛапшинСынПодВопросом Алексей Егорович

Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: (Лапшина) Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1917

Дочь: (Лапшина) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1917

Сын: Лапшин Иоанн Георгиевич

Отец ребёнка: Лапшин Егор?Георгий? Васильевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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