Агрипина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Клесов однодв. д.Костельцова Льговской округи Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Ермол Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Пыжева) Праскевия Петровна
Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Пыжева) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пыжев Иван Петрович
Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Пыжева) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Пыжева) Евдотья Петровна
Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович