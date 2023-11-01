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Агрипина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Клесов однодв. д.Костельцова Льговской округи Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Ермол Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Пыжева) Праскевия Петровна

Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Пыжева) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пыжев Иван Петрович

Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Пыжева) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Пыжева) Евдотья Петровна

Отец ребёнка: Пыжев Петр Иванович

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