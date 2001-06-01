Гайнанов Галимзян Абдуллович
Место рождения
Дата рождения14.12.1930
Дата смерти01.06.2001
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайнанова-Сагитова Венера Галимзяновна
Мать ребёнка: Ахметова Ралия Шайхинуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайнанов Дамир Галимзянович
Мать ребёнка: Ахметова Ралия Шайхинуровна
Рождение ребёнка
20.05.1963
Сын: Гайнанов Анас Галимзянович
Мать ребёнка: Ахметова Ралия Шайхинуровна
Смерть
01.06.2001