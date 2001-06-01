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Гайнанов Галимзян Абдуллович

Место рождения

Старые Турбаслы, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.12.1930

Дата смерти

01.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1930

Отец: Гайнанов Габдулла Гайнанович

Мать: Гайнанова Саима Ситдиковна

Старые Турбаслы, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайнанова-Сагитова Венера Галимзяновна

Мать ребёнка: Ахметова Ралия Шайхинуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайнанов Дамир Галимзянович

Мать ребёнка: Ахметова Ралия Шайхинуровна

Рождение ребёнка
20.05.1963

Сын: Гайнанов Анас Галимзянович

Мать ребёнка: Ахметова Ралия Шайхинуровна

Старые Турбаслы, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.06.2001

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