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Карлагин Марфа Исмирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Карлагин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Карлагин Андрей Иванович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Карлагин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Карлагин Андрей Иванович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Карлагина) Вера Андреевна

Отец ребёнка: Карлагин Андрей Иванович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1797

Сын: Карлагин Мирон Андреев

Отец ребёнка: Карлагин Андрей Иванович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

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