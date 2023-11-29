Карлагин Марфа Исмирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Карлагин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Карлагин Максим Андреевич
Отец ребёнка: Карлагин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Карлагина) Вера Андреевна
Отец ребёнка: Карлагин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Карлагин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно