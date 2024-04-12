Анастасия Самойлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Самойла Григорьев
Мать: Меланья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Крупичева Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Упоминание
1865
Волоколамский уезд, д. Красиково | ф.203, оп. 747, д. 1910 (1865) | Исповедные ведомости церквей руз.у.М.гкб.
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петров
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869