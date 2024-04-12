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Анастасия Самойлова

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Самойла Григорьев

Мать: Меланья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Крупичева Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1865
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Волоколамский уезд, д. Красиково | ф.203, оп. 747, д. 1910 (1865) | Исповедные ведомости церквей руз.у.М.гкб.
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Егор (Георгий) Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869
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