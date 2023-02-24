Федотова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

11.04.1932

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Федотов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1874

Сын: Федотов Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Федотова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.06.1880

Сын: Федотов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Сын: Федотов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Сын: Федотов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Сын: Федотов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Федотова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Федотова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
11.04.1932
Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
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