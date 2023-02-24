Федотова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти11.04.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Федотова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
09.06.1880
Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Федотов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Федотов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Федотова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Федотова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Федотов Андрей Михайлович
Смерть
11.04.1932