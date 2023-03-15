Бунтина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бунтин Филипп
Отец ребёнка: Бунтин Гавриил
Ф. 182 оп. 5 д. 567, 568
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бунтин Гавриил
Ф. 182 оп. 5 д. 145, 568
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Гавриил
Смерть
Неизвестно