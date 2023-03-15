Бунтина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1890 и 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бунтин Филипп

Отец ребёнка: Бунтин Гавриил

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Ф. 182 оп. 5 д. 567, 568
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бунтин Гавриил

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Ф. 182 оп. 5 д. 145, 568
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Гавриил

Смерть
Неизвестно
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