Окулова Мария Зотеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1896
Дочь: Шадрина Татьяна Алимпьевна
Отец ребёнка: Окулов Алимпий Лазаревич
Рождение ребёнка
09.09.1907
Дочь: Коровина Наталья Алимпьевна
Отец ребёнка: Окулов Алимпий Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1965