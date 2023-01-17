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Окулова Мария Зотеевна

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Место рождения

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.01.1896

Дочь: Шадрина Татьяна Алимпьевна

Отец ребёнка: Окулов Алимпий Лазаревич

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.09.1907

Дочь: Коровина Наталья Алимпьевна

Отец ребёнка: Окулов Алимпий Лазаревич

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окулов Алимпий Лазаревич

Смерть
Около 1965
Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
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