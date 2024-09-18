Белянина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1891
Дата смерти16.05.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1909
Сын: Белянин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Белянин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.10.1911
Сын: Белянин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Белянин Андрей Тимофеевич
Согласно записи в МК от 22 октября 1911 года
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Белянина) Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Белянин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.12.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белянин Андрей Тимофеевич
Смерть
16.05.1952