Белянина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1891

Дата смерти

16.05.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
Около 1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белянин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Белянин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Белянин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Белянин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Белянин Андрей Тимофеевич

Согласно записи в МК от 22 октября 1911 года
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Белянина) Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Белянин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.12.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белянин Андрей Тимофеевич

Смерть
16.05.1952

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