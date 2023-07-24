Чурина (Ильенко) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурина (Ильенко) Анна Никитична

Чурина (Ильенко) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1912

Дата смерти

20.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1912

Отец: Ильенко Никита

Мать: Ильенко Прасковья Парамоновна

Бракосочетание
03.12.1933

Муж: Чурин Владлен Фёдорович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
После 1933

Дочь: Чурина Лариса Владленовна

Отец ребёнка: Чурин Владлен Фёдорович

Рождение ребёнка
11.07.1940

Сын: Чурин Валерий Владленович

Отец ребёнка: Чурин Владлен Фёдорович

Рождение ребёнка
21.01.1951

Сын: Чурин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Поздняков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Николай

Смерть
20.12.1979
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close