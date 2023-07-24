Чурина (Ильенко) Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1912
Дата смерти20.12.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1912
Отец: Ильенко Никита
Бракосочетание
03.12.1933
Рождение ребёнка
После 1933
Дочь: Чурина Лариса Владленовна
Отец ребёнка: Чурин Владлен Фёдорович
Рождение ребёнка
11.07.1940
Сын: Чурин Валерий Владленович
Отец ребёнка: Чурин Владлен Фёдорович
Рождение ребёнка
21.01.1951
Сын: Чурин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Поздняков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поздняков Николай
Смерть
20.12.1979