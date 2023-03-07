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Завражных Семен Петров

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Место рождения

займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1705

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Завражной Петр Исаков

Мать: не указана

займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Завражных Афонасий Семенов

Мать ребёнка: не указана

займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Завражных Степан Семенов

Мать ребёнка: не указана

займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Завражных Иван (ст) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Росомагина Анна Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Завражных Иван (мл) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1705
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