Завражных Семен Петров
Место рождениязаймище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиПосле 1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Завражной Петр Исаков
Мать: не указана
займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Завражных Афонасий Семенов
Мать ребёнка: не указана
займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1688
Мать ребёнка: не указана
займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Завражных Иван (ст) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Росомагина Анна Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Завражных Иван (мл) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1705