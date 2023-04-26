Урбанович (Гурская) Стефания ( Стефанида) Степановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1912
Дата смерти28.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урбанович Александр Михайлович
Отец ребёнка: Урбанович Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1938
Дочь: Слесарь (Урбанович) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Урбанович Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Урбанович Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Урбанович Михаил Филиппович
Смерть
28.11.1994