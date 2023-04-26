Урбанович (Гурская) Стефания ( Стефанида) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урбанович (Гурская) Стефания ( Стефанида) Степановна

Место рождения

Большие Князиковцы, Ивьевский район, Гродненская область

Дата рождения

01.07.1912

Дата смерти

28.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Князиковцы, Ивьевский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урбанович Александр Михайлович

Отец ребёнка: Урбанович Михаил Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урбанович Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
15.08.1938

Дочь: Слесарь (Урбанович) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Урбанович Михаил Филиппович

Микуличи, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Урбанович Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Урбанович Михаил Филиппович

Микуличи, Лидский район, Гродненская область
Смерть
28.11.1994
Микуличи, Лидский район, Гродненская область

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