Мацкевич Елена Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1893
Дочь: Юлиания Людвиговна
Отец ребёнка: Мацкевич Людвиг Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.07.1896
Дочь: Мария Людвиговна
Отец ребёнка: Мацкевич Людвиг Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
24.09.1899
Сын: Мацкевич Илларион Людвигович
Отец ребёнка: Мацкевич Людвиг Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.12.1902
Сын: Мацкевич Василий Людвигович
Отец ребёнка: Мацкевич Людвиг Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
29.10.1906
Дочь: Татьяна Людвиговна
Отец ребёнка: Мацкевич Людвиг Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно