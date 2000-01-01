Мацкевич Елена Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкевич Елена Казимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1893

Дочь: Юлиания Людвиговна

Отец ребёнка: Мацкевич Людвиг Яковлевич

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.07.1896

Дочь: Мария Людвиговна

Отец ребёнка: Мацкевич Людвиг Яковлевич

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
24.09.1899

Сын: Мацкевич Илларион Людвигович

Отец ребёнка: Мацкевич Людвиг Яковлевич

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.12.1902

Сын: Мацкевич Василий Людвигович

Отец ребёнка: Мацкевич Людвиг Яковлевич

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
29.10.1906

Дочь: Татьяна Людвиговна

Отец ребёнка: Мацкевич Людвиг Яковлевич

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацкевич Людвиг Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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