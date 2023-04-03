Куликов Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1964
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1964
Рождение ребёнка
21.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1999