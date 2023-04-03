Куликов Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Михаил Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1964

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1964

Отец: Куликов Анатолий Михайлович

Мать: Куликова Клавдия Ефимовна

Рождение ребёнка
21.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1999
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