Тимиряева Эльвира (Бархутдинова) Хизбулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.07.2012
Сын: Золотухин Сергей Андреевич
Бракосочетание
31.01.2019
Рождение ребёнка
10.08.2019
Сын: Тимиряев Ярослав Дмитриевич
Отец ребёнка: Тимиряев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
21.07.2023
Сын: Тимиряев Богдан Дмитриевич
Отец ребёнка: Тимиряев Дмитрий Иванович