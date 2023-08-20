Тимиряева Эльвира (Бархутдинова) Хизбулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимиряева Эльвира (Бархутдинова) Хизбулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.2012

Сын: Золотухин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
31.01.2019

Муж: Тимиряев Дмитрий Иванович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.2019

Сын: Тимиряев Ярослав Дмитриевич

Отец ребёнка: Тимиряев Дмитрий Иванович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.2023

Сын: Тимиряев Богдан Дмитриевич

Отец ребёнка: Тимиряев Дмитрий Иванович

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