Лубнина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубнина Надежда

Лубнина Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1987

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Лубнин Александр Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубнин Александр Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close