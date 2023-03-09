Лубнина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1987
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Лубнин Александр Петрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно