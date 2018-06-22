Коржавин (Мандель) Наум Моисеевич
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения14.10.1925
Дата смерти22.06.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украина
Место жительства
С 1925 по 1941
Киев, Украина
Место жительства
С 1941 по 1944
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1944 по 1947
Место жительства
С 1951 по 1954
Караганда, Казахстан
Место жительства
С 1954 по 1973
Смерть
22.06.2018
Дарем, США