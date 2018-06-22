Коржавин (Мандель) Наум Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавин (Мандель) Наум Моисеевич

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

14.10.1925

Дата смерти

22.06.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украина
Место жительства
С 1925 по 1941
Киев, Украина
Место жительства
С 1941 по 1944
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1944 по 1947
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1951 по 1954
Караганда, Казахстан
Место жительства
С 1954 по 1973
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.06.2018
Дарем, США
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