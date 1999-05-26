Герасимов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Герасимов Илия Иванович

Мать: Мария Андреевна

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