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Шемонаев Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шемонаев (Андрей или Дмитрий) Фёдорович

Мать: Шемонаев Александра Неизвестно

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемонаев Елена Неизвестно

г.Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
07.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемонаев Нина Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Нина Яковлевна

Развод
Неизвестно

Жена: Шемонаев Елена Неизвестно

г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Елена Неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград
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