Шемонаев Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемонаев Елена Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
07.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемонаев Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемонаев Нина Яковлевна
Развод
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград
Смерть
Неизвестно
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград