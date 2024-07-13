Баяндин Павел Григорьевич 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Павел Григорьевич

Место рождения

Мокино, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

С 1850 по 1858

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
1850

Отец: Баяндин Григорий Михеевич

Мать: Евдокия Кузьминична

Мокино, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах д. Умель-Пальн... Показать все
Смерть
С 1850 по 1858
Мокино, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Умель-Пальник (Мокина)

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