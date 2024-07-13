Баяндин Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиС 1850 по 1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Баяндин Григорий Михеевич
Мать: Евдокия Кузьминична
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах д. Умель-Пальн... Показать все
Смерть
С 1850 по 1858
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Умель-Пальник (Мокина)