Стравинский Федор Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стравинский Федор Игнатьевич

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Место рождения

Головинцы, Гомельская обл., Беларусь

Дата рождения

20.06.1843

Дата смерти

04.12.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Головинцы, Гомельская обл., Беларусь
Место жительства
С 1843 по 1862
Головинцы, Гомельская обл., Беларусь
Место жительства
С 1862 по 1865
Нежин, Черниговская обл, Украина
Место жительства
С 1865 по 1866
Одесса, Украина
Место жительства
С 1866 по 1868
Киев, Украина
Место жительства
С 1868 по 1869
Нежин, Черниговская обл, Украина
Место жительства
С 1869 по 1873
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1873 по 1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1873 по 1876
Киев, Украина
Смерть
04.12.1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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