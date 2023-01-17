Стравинский Федор Игнатьевич
Место рожденияГоловинцы, Гомельская обл., Беларусь
Дата рождения20.06.1843
Дата смерти04.12.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Головинцы, Гомельская обл., Беларусь
Место жительства
С 1843 по 1862
Головинцы, Гомельская обл., Беларусь
Место жительства
С 1862 по 1865
Нежин, Черниговская обл, Украина
Место жительства
С 1865 по 1866
Одесса, Украина
Место жительства
С 1866 по 1868
Киев, Украина
Место жительства
С 1868 по 1869
Нежин, Черниговская обл, Украина
Место жительства
С 1869 по 1873
Место жительства
С 1873 по 1902
Место жительства
С 1873 по 1876
Киев, Украина
Смерть
04.12.1902