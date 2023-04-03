Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Люльков Николай

Отец ребёнка: Люльков Григорий

Рождение ребёнка
1926

Сын: Люльков Константин

Отец ребёнка: Люльков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люльков Григорий

Место жительства
Неизвестно
Юца, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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