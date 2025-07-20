Кузьмина (Семенова) Валентина
женский, родилась 18.04.1916
умерла 27.04.1962
ОтецСеменов (Семенов) ДмитрийНеизвестно г.р.
МатьСеменова МакридаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузьмин (Кузьмин) Николай19.04.1915 г.р.
Дети
Кузьмина (Кузьмина) СветланаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1916
Отец: Семенов (Семенов) Дмитрий
Мать: Семенова Макрида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина (Кузьмина) Светлана
Отец ребёнка: Кузьмин (Кузьмин) Николай
Бракосочетание
29.07.1940
Смерть
27.04.1962