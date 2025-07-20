Кузьмина (Семенова) Валентина 18.04.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьмина (Семенова) Валентина

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась 18.04.1916

умерла 27.04.1962

Отец
Семенов (Семенов) ДмитрийНеизвестно г.р.
Мать
Семенова МакридаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузьмин (Кузьмин) Николай19.04.1915 г.р.
Дети
Кузьмина (Кузьмина) СветланаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1916

Отец: Семенов (Семенов) Дмитрий

Мать: Семенова Макрида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина (Кузьмина) Светлана

Отец ребёнка: Кузьмин (Кузьмин) Николай

Бракосочетание
29.07.1940

Муж: Кузьмин (Кузьмин) Николай

Смерть
27.04.1962

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