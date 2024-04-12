Чернышев Алексей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1969
Рождение ребёнка
22.01.2003
Сын: Чернышев Максим Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2017
Дочь: Чернышева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности