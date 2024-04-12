Чернышев Алексей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Алексей Георгиевич

Чернышев Алексей Георгиевич

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

07.02.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
22.01.2003

Сын: Чернышев Максим Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.2017

Дочь: Чернышева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close