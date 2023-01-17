Суханова (Дружинина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Дружинина) Екатерина Александровна

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Место рождения

Копунь, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

14.10.1899 ст.

Дата смерти

20.10.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.10.1896
Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение
14.10.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Копунь, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.12.1926

Дочь: Малышева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий Александрович

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