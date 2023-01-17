Суханова (Дружинина) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1899 ст.
Дата смерти20.10.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.10.1896
Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение
14.10.1899 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1926
Дочь: Малышева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий Александрович