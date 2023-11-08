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Медведков Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Марийская АССР, Йошкар-Олинский р-н, Медведьевский с/с, д. Мышино

Дата рождения

30.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Марийская АССР, Йошкар-Олинский р-н, Медведьевский с/с, д. Мышино
Рождение ребёнка
25.02.1928

Сын: Медведков Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Медведкова Фатина Александровна

Йошкар-Ола
Военная служба
Неизвестно
СЭГ 1079
интендант 2 ранга
Смерть
Неизвестно
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