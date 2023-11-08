Медведков Владимир Дмитриевич
Место рожденияМарийская АССР, Йошкар-Олинский р-н, Медведьевский с/с, д. Мышино
Дата рождения30.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888
Марийская АССР, Йошкар-Олинский р-н, Медведьевский с/с, д. Мышино
Рождение ребёнка
25.02.1928
Сын: Медведков Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Медведкова Фатина Александровна
Йошкар-Ола
Военная служба
Неизвестно
СЭГ 1079
интендант 2 ранга
Смерть
Неизвестно