Куликова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Куликов Михаил Фомич
Отец ребёнка: Куликов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Куликов Иван Фомич
Отец ребёнка: Куликов Фома Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно