Куликова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова ?

Куликова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Куликов Михаил Фомич

Отец ребёнка: Куликов Фома Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Куликов Иван Фомич

Отец ребёнка: Куликов Фома Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Фома Васильевич

Смерть
Неизвестно
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