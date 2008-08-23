Тюрин Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1957
Дата смерти23.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1957
Отец: Тюрин Николай Алексеевич
Мать: Тюрина Елена
Рождение ребёнка
14.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.08.2008