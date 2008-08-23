Тюрин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1957

Дата смерти

23.08.2008

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1957

Отец: Тюрин Николай Алексеевич

Мать: Тюрина Елена

Рождение ребёнка
14.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.08.2008
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