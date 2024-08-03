Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

12.10.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Янбарисов (Жаны Барыс) Сагдатдин Бадрун

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиззаямал Загидулла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1906

Сын: Нуриахмет

Мать ребёнка: Гиззаямал Загидулла

Рождение ребёнка
21.07.1907

Сын: Янбарисов Тимергали Хазиахмет

Мать ребёнка: Гиззаямал Загидулла

Смерть
12.10.1907
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Янбарисова Минияр

Мать ребёнка: Гиззаямал Загидулла

Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Миниахмет

Мать ребёнка: Гиззаямал Загидулла

Рождение ребёнка
10.10.1918

Сын: Минитуташ

Мать ребёнка: Гиззаямал Загидулла

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