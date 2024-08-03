Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти12.10.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Янбарисов (Жаны Барыс) Сагдатдин Бадрун
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиззаямал Загидулла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1906
Сын: Нуриахмет
Мать ребёнка: Гиззаямал Загидулла
Рождение ребёнка
21.07.1907
Сын: Янбарисов Тимергали Хазиахмет
Мать ребёнка: Гиззаямал Загидулла
Смерть
12.10.1907
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Янбарисова Минияр
Мать ребёнка: Гиззаямал Загидулла
Рождение ребёнка
17.05.1914
Сын: Миниахмет
Мать ребёнка: Гиззаямал Загидулла
Рождение ребёнка
10.10.1918
Сын: Минитуташ
Мать ребёнка: Гиззаямал Загидулла