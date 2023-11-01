Вильданова Ильмира Зайтуновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданова Ильмира Зайтуновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1962

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1962

Отец: Давлетхузин Зайтун Музагитович

Мать: Давлетхузина Назия Саетгараевна

Рождение ребёнка
27.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Радик Мавлетханович

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