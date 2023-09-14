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Сизова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.?

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1983

Сын: Сизов Сергей Александрвич

Отец ребёнка: Сизов Александр Валентинович

Костромская обл., Солигаличский район, с. Корцово
Рождение ребёнка
01.05.1985

Дочь: Силенок Наталья Александровна

Отец ребёнка: Сизов Александр Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Александр Валентинович

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