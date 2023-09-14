Сизова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1983
Сын: Сизов Сергей Александрвич
Отец ребёнка: Сизов Александр Валентинович
Костромская обл., Солигаличский район, с. Корцово
Рождение ребёнка
01.05.1985
Дочь: Силенок Наталья Александровна
Отец ребёнка: Сизов Александр Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно