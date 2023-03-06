Широносов Василий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широносов Василий Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широносова Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широносов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Широносова Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широносов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Широносова Нина Петровна

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