Широносов Василий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широносова Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широносов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Широносова Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широносов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Широносова Нина Петровна