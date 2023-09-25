Шварц александр григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварц александр григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шварц григорий абрамович

Мать: Шварц полина степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шварц александр александрович

Мать ребёнка: Шварц не неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шварц не неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шварц марк александрович

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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