Шварц александр григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шварц григорий абрамович
Мать: Шварц полина степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шварц александр александрович
Мать ребёнка: Шварц не неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шварц не неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Смерть
Неизвестно