Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Маргарита
Маргарита
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Иван
1951 г.р.
Дети
Валерий
1982 г.р.
Виталий
1983 г.р.
Виталий
Добавил:
АВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1982
Сын:
Валерий
Отец ребёнка:
Иван
Рождение ребёнка
13.12.1983
Сын:
Виталий
Отец ребёнка:
Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Виталий
Отец ребёнка:
Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иван
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия