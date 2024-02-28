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Стефанида Денисова

Место рождения

с.Адашево Веневский уезд Тульской губернии

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Терехов Денис Арефеев

Мать: Пелагея Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Григорий Юдин

Рождение ребёнка
1795

Сын: Дронов Степан Григорьев

Отец ребёнка: Дронов Григорий Юдин

Рождение ребёнка
19.04.1807

Дочь: (Дронова) Хиония Григорьева

Отец ребёнка: Дронов Григорий Юдин

Смерть
Неизвестно

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