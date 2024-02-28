Стефанида Денисова
Место рожденияс.Адашево Веневский уезд Тульской губернии
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Терехов Денис Арефеев
Мать: Пелагея Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дронов Григорий Юдин
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Дронов Григорий Юдин
Рождение ребёнка
19.04.1807
Дочь: (Дронова) Хиония Григорьева
Отец ребёнка: Дронов Григорий Юдин
Смерть
Неизвестно