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Епишин Фёдор Прокофьев

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Место рождения

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Епишин Прокофий

Мать: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
1859

Сын: Епишин Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Епишина Устинья Иванова

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
23.01.1868

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Епишина Устинья Иванова

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
23.01.1868

Сын: Епишин Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Епишина Устинья Иванова

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епишина Устинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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