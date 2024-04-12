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Корольков Лаврентий Иванович

Место рождения

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Корольков Иван Ларионович

Мать: 2-я жена

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Королькова Авдотья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Королькова Марфа Егоровна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Королькова Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Королькова Марфа Егоровна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Корольков Кирсан Лаврентьевич

Мать ребёнка: Королькова Марфа Егоровна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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