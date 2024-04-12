Корольков Лаврентий Иванович
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Корольков Иван Ларионович
Мать: 2-я жена
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Королькова Авдотья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Королькова Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Королькова Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Королькова Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Корольков Кирсан Лаврентьевич
Мать ребёнка: Королькова Марфа Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно