Воронцов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1893
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Воронцов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1905
Дочь: Новоселова Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1907
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно