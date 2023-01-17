Воронцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1893

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Воронцов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1905

Дочь: Новоселова Александра

Мать ребёнка: не указана

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
23.02.1907

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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