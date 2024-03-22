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Абрам Савельев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1830 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1834 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Савелий Тимофеев

Мать: Василиса Сидорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Карп Абрамов

Мать ребёнка: Зеновия Нефёдова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Антон(1) Абрамов

Мать ребёнка: Зеновия Нефёдова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Николай Абрамов

Мать ребёнка: Зеновия Нефёдова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Антон(2) Абрамов

Мать ребёнка: Зеновия Нефёдова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Матрёна Абрамова

Мать ребёнка: Зеновия Нефёдова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1845
в бегах с 1845 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеновия Нефёдова

Смерть
Неизвестно
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