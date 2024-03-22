Абрам Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Савелий Тимофеев
Мать: Василиса Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Карп Абрамов
Мать ребёнка: Зеновия Нефёдова
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Антон(1) Абрамов
Мать ребёнка: Зеновия Нефёдова
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Николай Абрамов
Мать ребёнка: Зеновия Нефёдова
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Антон(2) Абрамов
Мать ребёнка: Зеновия Нефёдова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Матрёна Абрамова
Мать ребёнка: Зеновия Нефёдова
Место жительства
С 1845
в бегах с 1845 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеновия Нефёдова
Смерть
Неизвестно