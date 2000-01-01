Херт (Hert) Якоб (Jakob)
Место рожденияВинжен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения23.10.1603 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1603 ст.
Отец: Херт Вендель
Мать: Рейзен Оттилия
Винжен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
10.01.1641 ст.
Жена: Клейн Друзилла
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гран-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.05.1642 ст.
Сын: Херт Вендель
Мать ребёнка: Клейн Друзилла
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно