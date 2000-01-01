Херт (Hert) Якоб (Jakob) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Херт (Hert) Якоб (Jakob)

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Место рождения

Винжен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

23.10.1603 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1603 ст.

Отец: Херт Вендель

Мать: Рейзен Оттилия

Винжен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
10.01.1641 ст.

Жена: Клейн Друзилла

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гран-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.05.1642 ст.

Сын: Херт Вендель

Мать ребёнка: Клейн Друзилла

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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