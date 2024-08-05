Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна

Место рождения

д. Ямна Долишня (Jamna Dolna)

Дата рождения

1824

Дата смерти

14.11.1877

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Цыган Леонтий

Мать: (Грабовская) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попович Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Процык (Попович) Юстиния Дмитриевна

Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Попович) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
16.11.1866

Сын: Попович Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
02.09.1870

Сын: Попович Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович

Смерть
14.11.1877
Причина смерти: от опухоли

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