Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна
Место рожденияд. Ямна Долишня (Jamna Dolna)
Дата рождения1824
Дата смерти14.11.1877
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Цыган Леонтий
Мать: (Грабовская) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Процык (Попович) Юстиния Дмитриевна
Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Попович) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
16.11.1866
Сын: Попович Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
02.09.1870
Отец ребёнка: Попович Дмитрий Стефанович
Смерть
14.11.1877
Причина смерти: от опухоли