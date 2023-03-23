Ефремов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1924
Дата смерти30.01.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924
Рождение ребёнка
10.03.1948
Дочь: Федянина Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Ефремова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1951
Сын: Ефремов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ефремова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
24.12.1956
Дочь: Тужилова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Ефремова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
30.12.1962
Дочь: Некрасова Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Ефремова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1992
Похороны
Неизвестно
Россия,Тамбовская обл.,Инжавинский р-н,с.Леонтьевка