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Ефремов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1924

Дата смерти

30.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924

Отец: Ефремов Алексей Филиппович

Мать: Ефремова Устиния Семеновна

Рождение ребёнка
10.03.1948

Дочь: Федянина Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Ефремова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1951

Сын: Ефремов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ефремова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
24.12.1956

Дочь: Тужилова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Ефремова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1962

Дочь: Некрасова Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Ефремова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Лидия Васильевна

Смерть
30.01.1992
Похороны
Неизвестно
Россия,Тамбовская обл.,Инжавинский р-н,с.Леонтьевка
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