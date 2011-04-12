Мунасыпов Мухаррам Абдулхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунасыпов Мухаррам Абдулхакович

Место рождения

г.Арзамас Горьковской области РСФСР

Дата рождения

23.01.1940

Дата смерти

12.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1940

Отец: Мунасыпов Абдулхак Хисамеддинович

Мать: Мунасыпова Гульсум

г.Арзамас Горьковской области РСФСР
Рождение ребёнка
03.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Навои, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
01.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Рождение ребёнка
15.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2011
г.Галляарал Узбекистан
Похороны
Неизвестно
г.Галляарал Узбекистан
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