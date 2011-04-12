Мунасыпов Мухаррам Абдулхакович
Место рожденияг.Арзамас Горьковской области РСФСР
Дата рождения23.01.1940
Дата смерти12.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1940
г.Арзамас Горьковской области РСФСР
Рождение ребёнка
03.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Навои, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
01.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Рождение ребёнка
15.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2011
г.Галляарал Узбекистан
Похороны
Неизвестно
г.Галляарал Узбекистан