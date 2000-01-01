(Девяшина) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно