Юрасов Павел Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрасова Прасковья Фёдоровна
Отестово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967