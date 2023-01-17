Юрасов Павел Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасов Павел Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрасова Прасковья Фёдоровна

Отестово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрасова Прасковья Фёдоровна

Смерть
1967
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